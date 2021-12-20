

Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK'yı 1-0 yenerek 2 haftalık galibiyet hasretine son veren Kuşadasıspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor. Ligde 28 puan ile Play-Off hattının 2 puan gerisinde 6'ncı sırada bulunduklarını belirten teknik direktör Erman Kılıç, "Rakibimiz karşısında ilk yarıda etkili bir futbol oynamamıza rağmen gol yollarında etkili olamadık. İkinci yarıda ataklarımızı sıklaştırıp golü bulduk. Gelecek hafta deplasmanda İskenderunspor ile karşılaşacağız. Bu maçtan da puan veya puanlarla ayrılıp devre arasına moralle girmek istiyoruz" dedi.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Erman Kılıç yönetiminde daha önce çıktığı 2 maçta Alagöz Holding Iğdır FK ve Bayrampaşaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)

2021-12-20 11:53:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.