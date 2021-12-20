Aydın'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Aydın’ın Söke ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Bolu Sokak’ta bulunan evde yaşayan Yılmaz (80) ve Zeynep (62) Bayraktar çifti, ilk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Aynı evde kalan ve durumu fark ederek uyanan 11 yaşındaki torunları Zeynep Bayraktar’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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