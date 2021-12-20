Aydın'da sobadan zehirlenen çift öldü

Burhan CEYHAN-İslam KELEŞ / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yılmaz Bayraktar (74) ile eşi Zeynep Bayraktar (69) hayatını kaybetti.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Bolu Sokak'ta tek katlı evde meydana geldi. Yılmaz Bayraktar ve Zeynep Bayraktar çifti, soba yanan odada uyudu. Bir süre sonra diğer odalara yayılan dumanı fark eden yakınları çifti uyandırmaya çalıştı ancak tepki alamayınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayraktar çiftinin sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN-İslam KELEŞ
2021-12-20 11:58:55
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