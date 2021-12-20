Dede ve babaannesi zehirlenerek öldü, küçük Zeynep inanılmaz bir şekilde kurtuldu

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybederken, aynı odada kalan torunları 11 yaşındaki Zeynep Bayraktar kurtuldu. Küçük kızın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Bolu Sokak’ta bulunan evde dün gece saatlerinde meydana geldi. Gece ısınmak için yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazı evde uykuda olan 80 yaşındaki Yılmaz Bayraktar ile 62 yaşındaki Zeynep Bayraktar’ı zehirledi. Yılmaz ve Zeynep Bayraktar çifti hayatını kaybederlerken, aynı odada bulunan 11 yaşındaki torunları Zeynep Bayraktar ise kurtuldu. Küçük Zeynep'in dumandan hafif şekilde etkilendiği ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Annesi ve babasını arayıp durumu bildirdi

Dumandan etkilendiklerini ve bir şeylerin ters gittiğini fark eden 11 yaşındaki Zeynep anne ve babasını aradı. Olayı öğrenen Erkan ve Fadime Bayraktar çifti anne ve babasının evine koştu. Eve geldiklerinde ise korkunç manzarayla karşılaştılar. Olay yerine ihbar üzerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Açıkgöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



"Aynı odada kalıyorlardı"

Olayı anlatan Zeynep’in annesi Fadime Bayraktar, “Aynı odada kalıyorlardı. Kızım Zeynep de dumandan etkilenmiş ancak sürekli baygınlık geçirmiş. Hatta telefonla konuştuktan sonra yeniden uykuya dalmış. En son beni gece 22.00 sıralarında aradı. Sonra biz olayı öğrenip eve koştuk. Geldiğimizde kayınvalidem kapının yanında yerde yatıyordu. Babam ise sobalı odada kalmış. Kızım Zeynep de dumandan oldukça etkilenmiş, şu an hastanede tedavi altında. Doktorun dediğine göre biraz daha geç kalınsaymış, onu da kaybedecektik” diye konuştu.

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