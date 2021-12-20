Söke’nin Lisanslı Deposu'nda protokol imza töreni yapıldı Proje Aydın ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölge üreticisine hizmet edecek

Aydın’ın Söke ilçesi Argavlı Mahallesi yakınlarında inşa edilmesi planlanan pamuk üreticilerine yönelik lisanslı depo projesinin imza töreni gerçekleştirildi.



Söke Ticaret Borsası öncülüğünde İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) destekleri ile Aydın ve İzmir Ticaret Borsa'larının proje ortaklığı ile gerçekleştirilecek lisanslı depo projesinde son viraj dönüldü. Kısa süre içinde temel atmanın hedeflendiği lisanlı depo inşaatının 2022 yılı Ekim ayında tamamlanması planlanıyor.



Söke Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapılan imza törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) yetkilileri, proje ortakları Söke, Aydın ve İzmir Ticaret Borsalarının yöneticileri ile davetliler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende açılış konuşmasını Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel yaptı. Sağel konuşmasında; “Söke, Aydın ve ülkemize kazandırmak için bütün çabalarımızı ortaya koyduğumuz lisanslı depo kurulumu güdümlü projesinin imzalarını büyük bir gururla atıyoruz” dedi.



GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan; “Pamuk üretimi Aydın ve İzmir için çok önemli. Katma değer ve kalitenin arttırılması, pamuk üreticilerinin gelirlerinin arttırılması çok önemli. İZKA ile birlikte projeye destek veriyor olmaktan mutluyuz. Projenin Ege Bölgesi ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.



Söke’de lisanlı depo imza töreninde bulunmanın çok güzel ve ayrı bir gurur olduğunu ifade eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Aydın Valisi iken süreci başlattığımız projenin bugün temel atma aşamasına gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. O dönemde 74 dönüm araziyi tahsis etmiştik. Öncelikle Söke, Aydın ve İzmir’e hayırlı olsun. Biz memur olduğumuz için rakamsal boyutundan, paradan anlamıyoruz. Anladığımız şu çiftçiye faydalı bir iş bu. Piyasayı regüle edecek, çiftçiye para kazandıracak bir iş bu. Ürünün bollaştığı dönemde çiftçi ürününü satmak zorunda kalmayacak. O açıdan sonuna kadar destekliyoruz” açıklamasında bulundu.



Ege Bölgesi ve Ülkemiz için önemli bir projenin imza töreninde bir aradayız diyerek sözlerine başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Ülkemiz ve ilimizde önemli bir üretim türü olan pamuğun lisanslı depoculuk işlemlerine esas olmak üzere güdümlü proje kapsamı içinde Aydın ve İzmir İllerinin ortaklaşa gerçekleştireceği bu çalışma ilimiz tarımı ve bölgemiz tarımı için önemli. İklim değişikliği ve çeşitli gelişmeler tarım ve gıdanın önemini farklı bir noktaya taşıyor. Bu bakımdan tarımsal üretimin arttırılması mevcut üretimin daha iyi bir noktaya taşınması bakımından yapılan çalışmalar da büyük önem taşıyor. Söke’deki lisanslı depo projesi ortak çalışma kültürünün, birlikte bir şeyler ortaya koymanın güzel bir örneği. Bugün bunu gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Özellikle stratejik ürün olan pamuğun daha fazla değer kazanması, değerini kaybetmeden kullanabilir boyuta taşınması bakımında lisanslı depoculuk ilimiz açısından oldukça önemli. Katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Konuşmaların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, başta olmak üzere proje paydaşları protokolü imzaladı.

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