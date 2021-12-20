Vali Aksoy: “Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edilemez”

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Aydın'ın Didim ilçesinde Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç’a kafa atarak yaralayan saldırganın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıklayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edilemez” dedi.

Didim'de görev yapan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis nezaretinde rapor için Didim Devlet Hastanesi’ne getirilen T.D.Y.’nin saldırısına uğradı. Ani kafa darbesi ile yaralanan doktor Kılıç’ın kaşı açılarak yaralandı. T.D.Y. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine şüpheli T.D.Y. yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırganın tutuklandığını açıklayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin asla kabul edilmediğine dikkat çekerek “Didim Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor arkadaşımıza karşı yaptığı fiili saldırı sonrasında ilk aşamada serbest kalan şüpheli yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edilemez. Geçmiş olsun” dedi.

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