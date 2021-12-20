AGC, Muharrem Sarıkaya’yı kınadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AGC, Muharrem Sarıkaya’yı kınadı

İHA

AGC, Muharrem Sarıkaya’yı kınadı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener, gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir’e yaptığı çirkin hareketi kınadı.
AGC Başkanı Şener yaptığı açıklamada, "Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın İHA kameramanı Ahmet Demir’e attığı tokat ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi takındığı garip tavır ve davranışlar çok üzücü ve düşündürücüdür. Sarıkaya’nın olay sonrası sergilediği umursamaz tavrı, yaptığından en ufak bir pişmanlık duymadığının en önemli göstergesidir. Basın emekçisi meslektaşımıza tokat atan Muharrem Sarıkaya’yı kınıyor, yaşına, mesleki geçmişine, taşıdığı görev ve sorumluluğuna yakıştıramadığımızı belirtmek istiyoruz. ’Elmanın kurdu içinde olur’ deyimini en ağır şekilde bizlere hissettiren bu yakışıksız davranış, mesleki saygınlığın yeni baştan tesisine, önce kendi meslektaşlarımızdan başlamamız gerektiğini bizlere adeta haykırmıştır. Önce biz bu mesleğin mensuplarına gereken saygıyı göstereceğiz ki, beklediğimiz saygınlığı tesis edebilelim. Değerli meslektaşımız İHA Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Habertürk’ün konuya gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
Başkan Kaya dönemi, denetimden sıkıntısız geçti
YEREL HABERLER Başkan Kaya dönemi, denetimden sıkıntısız geçti
Vali Aksoy: “Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edilemez”
YEREL HABERLER Vali Aksoy: “Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul ...
Doktora kafa atan şüpheli bu kez tutuklandı
YEREL HABERLER Doktora kafa atan şüpheli bu kez tutuklandı
Didim’de doktora kafa atan saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Didim’de doktora kafa atan saldırgan tutuklandı
Aydınlı doğaseverler, Kral Yolu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Aydınlı doğaseverler, Kral Yolu’nu ziyaret etti
Efeler Belediyesi bahçe yollarını düzeltiyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi bahçe yollarını düzeltiyor
Söke’nin Lisanslı Deposu'nda protokol imza töreni yapıldı Proje Aydın ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölge üreticisine hizmet edecek
YEREL HABERLER Söke’nin Lisanslı Deposu'nda protokol imza töreni ...
Dede ve babaannesi zehirlenerek öldü, küçük Zeynep inanılmaz bir şekilde kurtuldu
YEREL HABERLER Dede ve babaannesi zehirlenerek öldü, küçük Zeynep ...
Aydın'da sobadan zehirlenen çift öldü
YEREL HABERLER Aydın'da sobadan zehirlenen çift öldü
Aydın'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Yaşlı çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Yaşlı çift ...
Kuşadasıspor'da 3 puan sevinci
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da 3 puan sevinci
Nazilli Belediyesi'nde hizmet içi eğitimlere devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi'nde hizmet içi eğitimlere devam ...
Kuyucak portakalı, Antalya portakalına rakip oldu
YEREL HABERLER Kuyucak portakalı, Antalya portakalına rakip oldu
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 118 kişi uyarıldı
YEREL HABERLER Aydın'da KGYS'ye yakalanan 118 kişi uyarıldı
Aydınlı Eymen, bronz madalya ile döndü
YEREL HABERLER Aydınlı Eymen, bronz madalya ile döndü
Dijital Dünya, Dijital Gelecek isimli konferanslar başlıyor
YEREL HABERLER Dijital Dünya, Dijital Gelecek isimli konferanslar ...
Aydın’da kanunsuz ava geçit yok
YEREL HABERLER Aydın’da kanunsuz ava geçit yok
Minikler Aydın’a başarıyla döndü
YEREL HABERLER Minikler Aydın’a başarıyla döndü
Aydın İl Müftülüğü engellilere yönelik etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Aydın İl Müftülüğü engellilere yönelik etkinlik ...
Yaşından büyük cipleri tamir ediyor
YEREL HABERLER Yaşından büyük cipleri tamir ediyor
Kestane fiyatları yüzde yüz zamlanınca kestaneciler gece mesaisine başladı
YEREL HABERLER Kestane fiyatları yüzde yüz zamlanınca kestaneciler ...
ABGC'den Sarıkaya'ya kınama ABGC Başkanı Ulucan: "Muharrem Sarıkaya'yı gazeteci olarak tanımıyoruz"
YEREL HABERLER ABGC'den Sarıkaya'ya kınama ABGC Başkanı Ulucan: ...
Didim'de doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltına alındı
YEREL HABERLER Didim'de doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.