Aydın çiftçisi, sorunlarının çözüme kavuşmasını bekliyor Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu: “Bir anda olmuyor biliyoruz ama mücadelemizi sürdüreceğiz”

Aydın çiftçisi, tarımdaki sorunlara yönelik Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan raporun çözüme kavuşmasını beklerken, konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kendirlioğlu; “Tüm sorunları bir anda çözmek mümkün değil ama çözüme kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.



Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından her ay güncellenen ve tarımdaki sorunların, çözüm önerilerinin yer aldığı raporun çözüme kavuşmasını bekliyor. Son olarak hazırladıkları raporu Aydın milletvekillerine de teslim eden kurul, her ay yaptıkları toplantılar ile raporun güncelleyerek, Ankara başta olmak üzere tüm yetkili kurumlara teslim ediyor. Aydın tarımının sorunlarını belirlemek ve çözüme kavuşturmak için sürekli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu; “Biz taleplerimizi, sahada yaşadığımız sorunlarımızı sürekli iletiyoruz. Birçoğu belli bir süreç istiyor ama çözebildiğimiz sorunlarımız da oldu. Mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.



“Bu, bir mücadelenin sonucudur”

Çiftçi desteklemelerinden alınan verginin kaldırılmasını bir mücadele sonucu olduğunu hatırlatan Kendirlioğlu; “Biz bu sorunları yeni söylemiyoruz. Sürekli söylüyoruz. Çünkü bizler sürekli işin içindeyiz ve sahadayız. Son olarak desteklemelerdeki yüzde 4 oranındaki kesintinin sağlıklı olmadığını ve bunun olmaması gerektiğini söyledik. Çabalarımızın sonucunda da bu kesintilerin iadesini kazandık. Yani son 5 yılın yüzde 2’lik bir kısmının iadesi ve bundan sonra da alınmaması söz konusu. Bu bir mücadelenin sonucudur. Biz taleplerimizi, sahada yaşadığımız sorunlarımızı sürekli iletiyoruz. Tabi bu hemen olmuyor. Bazılarına kanun gerekiyor, bazılarının çok üstüne düşmek gerekiyor. Bu bir süreç. Biz sadece sorunlarımızı söylemiyoruz, bununla beraber çözüm önerilerimizi de sunuyoruz. Başarılı olduğumuz ve sonuç aldıklarımız da oluyor, belli bir süreç gerektiren ve bekleyenler de oluyor. Ama biz hiç bir zaman bunun peşini bırakmayacağız. Bu konuları her ay gündeme getiriyoruz ve bu raporlarımızı yeniliyoruz. Tamamını bir anda çözmek mümkün değil ama peyderpey çözülerek sorunları en aza indirmeye çalışıyoruz” dedi.

