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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyesi Esenköy’de yolları yeniliyor

İHA

Nazilli Belediyesi Esenköy’de yolları yeniliyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esenköy Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin 500 metre kare alanda yol bakım ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte yol çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bakım, onarım ve tadilat faaliyetlerine devam ediyor. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Esenköy Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanan mahalle içi yollarda tadilat yapan ekipler, yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanı baştan sona yeniledi.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve oordinasyon Başkanlığı(YİKOB) ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Esenköy’de mahalle sakinlerinin taleplerinin bir bir yerine getirildiğini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “YİKOB tarafından mahallemiz içerisinde yer alan yollarımızın bir kısmı yenilendi. Öncesinde belediye ekiplerimiz tarafından söz konusu noktaların tesviyeleri gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından içme suyu hattı yenilenen yollarımızda ise bakım çalışmaları ekiplerimizce yapıldı. Bunun yanı sıra kullanım kaynaklı deformelerin yaşandığı noktalar saha ekiplerimiz tarafından tespit edilerek yaklaşık 2 bin 500 alanda bakım, onarım ve tadilat işlemleri yapıldı. Çalışmalarından dolayı tüm ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Ali Küçük, “Şuanda 2 ayrı noktada parkımız yapılıyor. Yollarımız yenilendi. Tamirat çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun” sözlerini kaydetti.

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