Aydın’da yağışı gören tarlaya indi Çiftçiler, geçen yıl kuraklık nedeniyle işleyemedikleri arazileri bu yıl atlarla sürmeye başladı

Aydın’da kurak geçen son iki yılın ardından bu yıl mevsim yağışları ile birlikte çiftçiler tarlaya erken indi. Özellikle traktörlerin işlemediği sarp arazileri sabana koştukları atlarla sürüp işleyen çiftçiler, yağışlardan dolayı mutlu olduklarını belirttiler.

Aydın’da geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle işlenemeyen pek çok arazi bu yıl yağışların ardından ekilmeye başlandı. Özellikle Aydın’ın dağ köylerinde traktör işlemeyen sarp arazilerdeki toprağın yumuşaması ile birlikte çiftçiler atlarını sabana koşup arazileri sürmeye başladı. Efeler ilçesine bağlı Alatepe köyü sakinlerinden Yusuf Karababa, toprağın tavını koruması için bu yıl tarlaya erken indiklerini belirterek “Aydın’da yaklaşık 2 yıldır çok ciddi kuraklık vardı. Yaklaşık 15 gündür etkili olan yağışların ardından toprağın tavını koruması için hemen tarlaya indik. Bir yandan toprağı işleyip diğer yandan da arpa ekiyoruz” dedi.



“Çiftçilik her zaman zor bir uğraş”

Traktör işlemediği için sarp arazileri kendi eğittiği atlarla sürdüğünü belirten Yusuf Karababa, çiftçiliğin aslında zor bir uğraş olduğunu ancak alıştıkları için artık kendilerine bu işin zor gelmediğini söyledi. Ekmek parası kazandıklarını belirten Karababa, bu yıl arazilerine arpa ektiğini söyledi.

Bir yandan araziyi işleyip diğer yandan da ağaçlardaki zeytinleri toplayan Karababa ailesi, üretime katkı sağlıyor.

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