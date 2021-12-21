Aydın’da uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı

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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 69 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 13 Aralık 202119 Aralık 2021 tarihleri arasında 62 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 69 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şahıs tutuklandı. 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanırken ve 1 şüpheli şahsa suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. Bu zaman diliminde 145,55 gram Kubar Esrar, 1040,10 gram Metamfetamin, 1 adet sentetik hap, 3,52 gram toz esrar, 1,52 gram eroin ve 66,28 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

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