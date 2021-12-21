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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlı çiftçilere mobil uygulama

İHA

Aydınlı çiftçilere mobil uygulama

Efeler Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan eEfeler Tarım projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay aldı.

Aydın’ın önemli tarım ilçelerinden olan Efeler’de, üreticilerin hayatını kolaylaştırmak ve işlemlerini daha hızlı yapabilmeleri amacıyla Efeler Kaymakamlığı koordinesinde proje geliştirildi. Efeler tarımının katma değerini artırmaya yönelik desteklerini sürdüren Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler’de bulunan 13 bin 667 çiftçinin tarımsal üretimde dijitalleşmeye ayak uydurmaları amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Kaymakam Şahin’in öncülüğünde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce geliştirilen mobil uygulama projesinden sevindiren haber geldi. Üreticilerin resmi işlem ve başvurularını kolayca ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri amacıyla geliştirilen eEfeler Tarım isimli mobil uygulamaya Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay çıktı.
Konu ile ilgili Efeler Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada; “Tarımsal üretimde dijitalleşmenin bir uzantısı olarak Kaymakamımız Sayın Cemal Şahin'in büyük destekleri ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce geliştirilen ve projelendirilen eEfeler Tarım isimli mobil uygulama projesi Tarım ve Orman Bakanlığından onay aldı. Yakın zamanda kullanıma geçecek olan uygulama ile çiftçilerimiz resmi iş ve işlemlerini hem daha kısa sürede hem de daha kolay gerçekleştirebilecek” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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