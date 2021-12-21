ADÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri Sakız Koyunu Çiftliği’nde ders yaptı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Sakız Koyunu Çiftliği akademiye de hizmet veriyor

Aydın’ın önemli hayvan işletmelerinden olan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Sakız Koyunu Çiftliği, veteriner hekimlik öğrencileri için de ders sahası olarak kullanılıyor.



Öğrenciler zootekni derslerini çiftlikteki sakız koyunu, Çine çaparı ve Honamlı keçileri üzerinden yaparken, dersini çiftlikte işleyen öğretim üyeleri, çiftliğin işleyişiyle örnek bir çiftlik olduğunun altını çizip Büyükşehir Belediyesi’nin yerli ırkları korumasının da önemli olduğunu söyledi. Aydın’da gerek büyükbaş, gerek küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çok güzel, örnek işletmeler olduğunu söyleyen Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erbay Bardakçıoğlu, “Öğrencilerimizi daha çok bu örnek işletmelere götürmeye çalışıyoruz ki bu iş ideal olarak, bilimsel olarak nasıl yapılıyor onları görsünler; sahada nasıl uygulamalar yapılıyor görsünler istiyoruz. Dolayısıyla bu tip çiftlikler hayvancılık yapmak isteyen öğrencilerimize de fikir veriyor” dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çiftliğini de bu anlamda örnek bir çiftlik olarak gördüklerini söyleyen Bardakçıoğlu “Biz de fakültemizin olanakları dahilinde buraya öğrencilerimizi her sene getiriyoruz” ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediyesi’nin yerli ırklara sahip çıkmasının da önemli olduğunu vurgulayan akademisyen, gen kaynaklarının korunmasının önemli olduğunun altını çizdi. Bardakçıoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine çiftliği açmalarından dolayı teşekkür ederken öğrencilerin de verimli bir ders yaptıklarını söyledi.



Öğrencilere Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner hekimleri tarafından çiftliğin işleyişi, çiftlikte yaşanabilecek hastalıklarla mücadele, beslenme düzeni ve koruyucu hekimlik uygulamaları anlatıldı. Öğrenciler kendileri de hayvanlarla bir araya gelerek teorik bilgilerini deneme şansı buldu.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise yeni neslin iyi yetişebilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin olanaklarının her zaman onların yanında olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.