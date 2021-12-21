Aydın’da torbacı operasyonu

İzmir merkezli yürütülen aralarında Aydın ve Balıkesir'inde bulunduğu "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 141 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik şafak baskınıyla operasyon düzenledi. Adeta film sahnelerini aratmayan operasyonda 2 polis helikopteri, 3 drone, Özel Hareket Şube Müdürlüğü timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 narkotik dedektör köpek ve yaklaşık 2 bin personel görev aldı. İzmir geneli, Aydın ve Balıkesir illerinde 160 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona, 10 Kasım 2021 günü Balıkesir Edremit Narkotik Grup Amirliği'nde görevli iken uyuşturucu satıcıları ile çıkan çatışma esnasında şehit düşen Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün ismi verildi. Operasyonda 141 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

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