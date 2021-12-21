Kuşadası’nda yeni yıl öncesi sahte alkol denetimi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yeni yıl öncesi düzenlenen sahte alkol denetiminde 12 litre kaçak alkol ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa olarak ülke genelinde es zamanlı olarak Zehir 1 ve 2 kod numarası ile özellikle yaklaşan yılbaşı nedeniyle Kuşadası genelinde Kacak Sahte Alkol Uretim ve tüketimine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bar, Gece Klubü, Restorant ve Tekel Bayilerden oluşan çok sayıda işyerinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 12 litre sahte alkol, 1 Adet Ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirilirken, şüpheliler hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

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