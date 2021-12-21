Otomobilin teyp bölümünde 120 gram eroin ele geçirildi; 1 tutuklama

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin takibe alıp durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Cat' ile yapılan aramada teyp bölümüne gizlenmiş 122 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüpheli otomobil, dün akşam saatlerinde Başalan Mahallesi yakınlarına polis ekiplerince durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Cat' ile yapılan aramada teyp bölümüne gizlenmiş 122 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki Cemil Kılkeser (39) ve M.Ç. (36) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemil Kılkeser tutuklanırken, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-12-21 20:25:44



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