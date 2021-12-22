ADÜ 'Gelişim Rüzgarı Projesi' kapsamında öğrencilere yapay zeka semineri verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojileri Programı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül, Yapay Zeka konusunda seminer verdi.
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül’ün 'Gelişim Rüzgarı Projesi' kapsamında gerçekleştirdiği seminere, Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katıldı. Yapay zekanın insan zekasından modellendiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Akgül, insan beyni ile bilgisayarın çalışma sistemlerini, yapay zekanın modellenmesini, yapay zekanın avantajları ve dezavantajları ile kullanım alanlarını anlattı.
İnteraktif bir şekilde gerçekleşen seminerde öğrencilerin soruları yanıtlandı. Seminer toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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