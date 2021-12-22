Karacasu’da yangın bölgesine milyonluk destek

Aydın’ın Karacasu ilçesinde geçtiğimiz yaz döneminde meydana gelen yangınların ardından zarar gören tarımsal alanların rehabilitasyonu için harekete geçilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yangın bölgesine 1 milyon 200 bin TL değerinde destek verildi. Karacasu Alemler Mahallesi’nde düzenlenen törenle, proje kapsamında hazırlanan 3 bin 100 adet meyve fidanı, 43 bin 500 metre kangal boru, 6 bin metre damlama sulama borusu ve bin 600 metrekare tarımsal sulama havuzu brandası yangından etkilenen üreticilere teslim edildi.



Geçtiğimiz yaz döneminde 10 ilçede yangınların etkili olduğu ve toplamda 6 milyon liralık zarar oluştuğunu hatırlatan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem; “Maalesef 2021 yılı yaz ayları ülkemiz için pek parlak geçmedi. 2021 yılında ilimizde meydana gelen yangın 10 ilçemizde etkili oldu. Bu 10 ilçemizde toplam 6 milyon liralık yangın zarar meydana geldi. Bakanlık olarak hemen tespitlere başladık ve toplam 2 milyon lira olarak nakdi yardım yapıldı. Bu yardımlar kapsamında da Karacasu ilçemize 884 bin 900 lira nakdi destek sağlandı. Daha sonra yangın bölgelerinin rehabilite edilebilmesi için hazırladığımız 570 bin liralık bir projemiz Bakanlığın onayını aldı. Şimdi de bu proje kapsamında siz üreticilerimize alınan mal ve malzemelerin teslimini yapıyoruz. Bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını diliyorum. Tekrar tekrar geçmiş olsun” dedi.

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