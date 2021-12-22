Nazilli Belediyespor'da İlyas Çakmak'la yollar ayrıldı



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da geçen hafta kadro dışı bırakılan İlyas Çakmak'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı yönetim, beklentilerin altında kalan tecrübeli forvetle alacaklarına karşılık anlaşarak sözleşmesini feshetti. Daha önce kendisine yapılan yolları ayırma tekliflerini kabul etmeyip 15 Aralık'tan beri antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalışan İlyas'a alacaklarına karşılık bonservisi verildi. Nazilli Belediyespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz İlyas Çakmak ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-12-22 13:44:36



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