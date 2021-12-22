Başkan Tuncel, belediyenin memurlarını sevindirdi

Söke Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm YerelSen) arasında toplu sözleşme imzalandı.



İmza töreninde Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve M. Kemal Sevindik, Tüm YerelSen Genel Başkanı Arap Mucur, Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt, Mali Sekreter Fevzi Çetinkaya, Sendikanın Söke Belediyesi Temsilcisi Ahmet Telli bulundu.



Geçtiğimiz Ağustos ayında hükümet ile memur sendikaları arasında yapılan görüşmelerin ardından ortaya çıkan yüzde 20’lik ek fark ödemeleri, Söke Belediyesi’nde çalışan memurlara da yansıtılacak. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel tarafından memurların talebi geri çevrilmezken, Sendika ile Söke Belediyesi arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından; taraflar arasında sözleşme imza altına alındı.



Tüm YerelSen Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt; “Emeğin en yüce değer olduğunu bir kez daha gösteren, memur arkadaşlarımızın yanında olan Söke Belediye Başkanımız Sayın Levent Tuncel’e, Sendikamız ve belediyemizdeki memur arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.



Tüm Yerel Sen Söke Belediyesi Temsilcisi Ahmet Telli, “Tüm memurlarımıza ekonomik anlamda zor bir dönemde olduğumuz süreçte destek olduğu için Başkanımız Levent Tuncel’e çok teşekkür ediyoruz. Çoğu belediyelerin yapmadığını, bizlere yaptı. Sağ olsun” dedi.



Başkan Levent Tuncel, “Canla başla çalışan arkadaşlarımızın, emekçilerimizin her zaman yanlarındayız. Gücümüz yettiğince de yanlarında olmaya devam edeceğiz” diyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

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