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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi ekipleri eğitim kurumlarının sorunlarını çözüyor

İHA

Kuşadası Belediyesi ekipleri eğitim kurumlarının sorunlarını çözüyor

Kuşadası Belediyesi yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meslek odalarının ardından eğitim kurumlarını ziyaret etmeye başladı. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ile Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol ve Hasan Çelik, Şukufe Cemal Özbaş Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Yıldırım Dinç ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan ile bir araya geldi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ile Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol ve Hasan Çelik ilk olarak Davutlar Mahallesi’ndeki Şukufe Cemal Özbaş Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Yıldırım Dinç ile görüştü. Müdür Ahmet Yıldırım Dinç’ten okulun ihtiyaçları hakkında bilgi alan belediye yöneticileri, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırım ve çalışmalar sayesinde bölgenin kanalizasyon alt yapısıyla ilgili eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve belediye meclis üyeleri, daha sonra ADÜ Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan ile bir araya geldi. Doç. Dr. Aziz Bostan’a Kuşadası Belediyesi’nin kent genelinde hayata geçireceği projelerle ilgili bilgi veren belediye yöneticileri ardından okulda bulunan uygulama mutfakları, ek bina ve atölyeleri dolaşarak incelemelerde bulundu, akademisyenlerle sohbet etti.

Kuşadası Belediyesi’nin her zaman kendileriyle çok yakından ilgilendiğini belirten Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, “Öncelikle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum. Bizim tüm sorunlarımıza anında çözüm buluyor. Üniversite olarak ilerleyen günlerde Kuşadası Belediyesi ile turizm alanında ortak projeler geliştirme hedeflerimiz var” dedi.

Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinin koordinasyonundan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ise “İki eğitim kurumunda da bize iletilen sorun ve talepleri imkan ve yetkilerimiz dahilinde hızla çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Kuşadası Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim gördüğü kurumlar bizler için çok önemli. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde bölgeye altyapı ve üstyapı yatırımları yapmaya aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.

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