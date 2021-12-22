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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

İHA

Efeler Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

Efeler Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TümYerelSen) arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi imza töreni adeta şölen havasında gerçekleşti. Emeğin, emekçinin ve tüm çalışanlarının yanında olan Başkan Atay’a sendika yönetim kurulu üyeleri ve belediye çalışanları teşekkür etti. İmza törenine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, TümYerelSe Genel Başkanı Arap Mucur, Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt, sendika üyeleri, kurum müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak iş sözleşmesine göre, Efeler Belediyesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur tanımına giren kadrolu personeline, toplu iş sözleşmesi süresince aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil ) yüzde 120'si oranında 'sosyal denge tazminatı' ödeyecek.

"Belediyenin gelirlerini hakça dağıtmaya çalışıyorum"
Her şirketin yönetim kurulunda bir işçinin olması gerektiğini ifade eden Başkan Atay, “Demokrasilerin ölçüsü ne kadar örgütlü bir toplum olduğuyla ilgilidir. Demokrasinin var olup olmadığını, toplumun örgütlü olup olmadığıyla kıyaslanmalı. Bu nedenle örgütlü olmak insanlara doğru yaptırır, hem de yönetenlerin de yanlış yapmasını engeller. Hepinizin daha iyi bir maaşla, daha refah seviyesi yüksek bir ortamda yaşamanızı istiyorum. Belediyemizde gelirler belli ve bu gelirleri hakça dağıtmaya çalışıyorum. Hem yatırımlarımız var, hem de çok zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım etmemiz gerekiyor. Eğitimle ilgili yapmamız gerekenler var. Toplumsal bakış açımız nedeniyle sorumluluk aldığımız için yaptığımız bazı çalışmalarımız var. Doğru bildiğimiz yoldan geri dönmeyeceğiz" dedi.

Başkandan yemekhane sözü
Belediye çalışanlarının öğle yemeği konusunda gerekeni yapacaklarını söyleyen Başkan Atay, “Yemekhane konunuzu biliyorum ve çok önemsiyorum. Bu konuda mutfak yaptırıyorum, bitmek üzere. Hiç endişe etmeyin, gerekeni yapacağız. Daha mutlu, daha güzel günler olacaktır. Yeter ki biz birbirimizle dayanışma içinde olalım. Sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

"TümYerelSen sadece emekle ilgilenir"
TümYerelSen Genel Başkanı Arap Mucur toplu iş sözleşmesi töreninde, “TümYerelSen olarak insanların yaşam şekli, giyim kuşam ve siyasal görüşleriyle ilgilenmiyoruz. Bizler insanların emeğiyle ilgileniriz. Türkiye’nin neresinde olursanız olun belediye çalışanı olmanızla TümYerelSen’in doğal üyesi sayılırsınız. Hangi sendikaya üye olursanız olun öncelikle bizim, hepimizin sendikası olan TümYerelSen’e üye olmanızı arzu ederiz. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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