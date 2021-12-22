Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Işıklar Mahallesi’ndeki 11 ayrı noktada toplam bin 200 metreküp istinat duvarı inşa etti. Kentin dört bir yanında faaliyetlerine devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, Işıklar Mahallesi’ndeki 11 ayrı noktada istinat duvarı ile güçlendirme çalışması yaptı.



Çalışmalara bizzat destek veren Işıklar Mahalle Muhtarı Mustafa Karabulut, “Belediyemizin inşa ettiği 11’inci istinat duvarımız da bugün tamamlanıyor. Toplam bin 200 metreküp taş duvar örülerek bin 70 metrekare alana gömme derz işlemi yapıldı. Köyümüz yamaçta kurulduğu için toprak kayması riski görülen noktalar bir bir tespit edildi. Gerekli görülen yerlerde çalışmalar ivedilikle başlatıldı. Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayesinde köyümüz ihya oldu. Mahalle sakinlerimiz çalışmalardan çok memnun” diye konuştu.



"Hizmet götürmediğimiz hiçbir sokak kalmayacak"

İlçe genelinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda çalışmaların devam edeceğini kaydeden Başkan Özcan, “Işıklar Mahallemiz konumu itibariyle güçlendirme çalışmalarının gerekli olduğu noktalardan biriydi. Ekiplerimiz incelemeleri yaparak kısa sürede istinat duvarlarımızı tamamladı. Nazillimizde hizmet götürmediğimiz tek bir sokak kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.