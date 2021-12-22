İnternetten sipariş ettiği içkiyle öldü

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Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) AYDIN´ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendiği öne sürülen Mustafa Ersöz (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Atça Mahallesin'de çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten sipariş verdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Sultanhisar Bahattin ALBAYRAK

2021-12-22 19:45:23



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