DSİ, 2023 hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor

Ülkemizin en büyük yatırımcı kamu kuruluşlarından birisi olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye’nin 2023 Hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde ülkemizin her bir karış toprağını su ile buluşturmak için su yapıları ile ihya etmeye, devam ettiklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; ‘Ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ve Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı artırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden çalışmaktayız” dedi.

DSİ’nin su temini konusunda çok önemli çalışmalar ifa ettiğini belirten Genel Müdür Yıldız “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli içme suyuna, gelişmekte olan sanayimizin enerjiye, tarımımızın modern sulamaya ve tarım alanlarının ve yerleşim merkezlerinin taşkınlardan korunmaya ihtiyacı aşikardır. Bu bağlamda geriye dönüp baktığımızda, yüzlerce baraj, gölet ve hidroelektrik santral işletmeye alınmıştır. Esasen baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizde biriktirilen sular faaliyetlerimizin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Zira bu tesislerde depoladığımız sulardan tarımsal sulama, enerji üretimi, içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla faydalandığımız gibi feyezan akımlarının kontrolünü sağlayarak taşkın zararlarını da azaltıyoruz. Türkiye’de zirai üretimin üçte ikisi DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleşmekte olup sulama projeleri neticesinde proje alanında gayri safi millî ziraî gelir yaklaşık 5 kat artmaktadır” dedi.

“Çevre ve Tabiata uygun projeleri hayata geçiriyoruz”

Suyun günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar kıymetli hale geldiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Günümüzde etkileri hissedilir derecede artan küresel ısınma ve iklim değişikliği de tatlı su kaynaklarımız üzerinde ilave strese sebep olmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümüz tüm bu etkenlerin ağır yükü altında bulunan su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla çalışmalarını yoğun biçimde sürdürmektedir. İlgili kurum, kuruluş ve tüm paydaşlarla işbirliği içinde gerek gıda güvenliğinin temini, gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından kilit role sahip olan su kaynaklarımızın optimum seviyede değerlendirilmesi çerçevesinde çevre ve tabiatla uyumlu projeler geliştirilmekte ve hayata geçirilmektedir” açıklamasında bulundu.

“Son 19 yılda 9 bin 189 tesisi hizmete aldık”

DSİ Genel Müdürlüğü olarak özellikle son 19 yılda devasa büyüklükte baraj, gölet, sulama tesisi, içmesuyu ve arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisleri, hidroelektrik santralleri inşa ettiklerini çok sayıda derenin ıslahını gerçekleştirdiklerini ve bununla birlikte sosyal yaşam alanları oluşturarak vatandaşların istifadesine sunduklarının altını çizen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız “ Bu dönemde ülkemiz için su ve sulama yatırımlarında bütün imkânlarımızı seferber ettik ve son 19 yılda yaklaşık 284 milyar liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda son 19 yılda; 654 baraj, 462 gölet ve bent, 51 Yeraltı barajı, 1.561 sulama tesisi, 297 toplulaştırma projesi, 310 içme suyu ve atıksu tesisi, 605 HES, ve 5.249 taşkın tesisini olmak üzere toplam 9.189 adet tesisi hizmete aldık” dedi.

Genel Müdür Yıldız,’ Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile birlikte 126 adet Baraj, 119 adet Gölet ve Bent, 51 adet Yeraltı Barajı, 329 adet Sulama tesisi, 70 adet İçmesuyu Tesisi, 8 adet Atıksu Tesisi, 86 adet HES, 560 adet Taşkın Tesisi, 144 adet Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi olmak üzere toplam 1.493 adet tesisinin tamamlandığını ifade ederek, bitirilen bu tesislerle 361.290 hektar alan sulamaya açılarak, yıllık 5,4 Milyar Lira ekonomiye katkıyla birlikte, 325 bin kişiye tarımsal istihdam sağlanmıştır” diye konuştu.

“2022 yılında 360 tesisi daha aziz milletimizin hizmetine sunacağız”

Ülkemizin ve üreticimizin ekonomik refahına katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,’ Bu kapsamda 2022 yılında; 46 baraj, 18 gölet ve bent, 53 adet sulama tesisi, 32 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu tesisi, 3 atıksu tesisi, 50 Yeraltı barajı, 10 adet HES, ve 133 taşkın tesisini olmak üzere toplam 360 adet tesisi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunulacağını açıkladı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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