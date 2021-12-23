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Fransız anne ve kızı Müslüman oldu Türk ailenin yaşantısından etkilendiler

İHA

Fransız anne ve kızı Müslüman oldu Türk ailenin yaşantısından etkilendiler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Türk komşularının yaşantısına özenerek Müslüman olan Fransız anne ve kızı duygusal anlar yaşadı. Sevgi ismini alan anne Sandrine ve Yağmur ismini alan kızı Rebecca, evleneceği nişanlısı ve ailesinin nezaretinde Kelimei şehadet getirerek Müslüman oldu.
İlçe merkezindeki Yeni Sinan Camiinde Diyanet İşleri Başkanlığının yetkisi ile İmam Hatip Bilal Ekinci tarafından düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman olan ve Türk ismi alan anne Sandrine ve kızı Rebecca’ya Kur’anı Kerim ile İslam dini ile ilgili temel bilgilerin bulunduğu çeşitli kitaplar hediye edildi.
Nazillili Çorlu ailesine komşu olan Walther ailesi, Türk ailesinin örnek yaşantısından çok etkilendi. Ailenin çocukları ise lisede okurken birbirleri ile tanıştı. Arkadaşlık ise bir süre sonra aşka dönüştü. Bu aşktan habersiz olan anne Sandrine’nin kızına sık sık öğütlediği "Kızım, evleneceğin kişi mutlaka bir Müslüman ve Türk olsun” sözleri ile de etkilenen Rebecca, annesine Türk sevgilisi Alperen ile olan durumunu anlatınca zaten var olan komşuluk bu kez evliliğe ilk adım olan nişan ile noktalandı. Ailelerin birbirleri ile yakın diyaloğu Türkİslam yaşantısını daha da ayrıntılı şekilde gösterince Walther ailesi Çorlu ailesi ile birlikte geldiği Nazilli gezisinde soluğu camide aldı.
Müslümanlığı bir de cami imamından dinleyen Fransız anne ve kızı, Nazilli Yeni Sinan Camii İmam Hatibi Bilal Ekinci eşliğinde Kelimei şehadet getirerek müslüman oldu. Kendi istekleri ile Müslüman olan dünürlerini büyük bir gururla bağırlarına basan Çorlu ailesi çok mutlu oldu. Töreni kayıt altına alan basın mensupları ile birlikte Cami imamı da aile ile birlikte duygusal anlar yaşadı.
Yaklaşık 51 yıldır Fransa’da çalışan baba Hamza Çorlu gelinlerinin bu en özel gününde duygulu anlar yaşadı. Çok mutlu olduklarını söyleyen Çorlu, “İslam dini göle atılan taş gibi, eğer gerçek İslam yaşanırsa, örnek olarak gösterilirse her yere halka halka yayılabilir. Oğlum Alperen Çorlu, Fransa doğumlu Rebecca (Yağmur) ile Fransa’da okulda tanıştı. Biz kültürümüzü ve dinimizi oğlumuza hep yaşattık. Kızımız ve annesi bizden gördükleriyle çok etkilendiğini söyledi. Annesi de zaten hep Müslümanlığı merak ettiğini söyledi. Allah nasip ederse biriki yıl sonra düğünlerini yapacağız. Ondan öncesinde memleketimiz Nazilli’ye geldik ve Müslümanlığa ilk adım olan kelimei şahadeti camide hocamızla birlikte getirdik. Böyle bir şeye hem vesile olmaktan hem de şahit olmaktan çok mutluyuz. Fransa’da yaşıyorlar ve Türk vatandaşı da olmak istiyorlar. Anne Türkiye’ye aşık bir insan. Hatta kızına Türk’le evlenmesini söylemiş. İnşallah yaşantımızla bizler de örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kendimizi yeniden doğmuş gibi hissediyorum”
20 yaşındaki Fransız gelin Rebecca, yeni adıyla Yağmur, duygularını ifade ederek, “Kendimi çok hafiflemiş hissediyorum. Sevgilim ve ailesinin yaşantılarından çok etkilendim. Müslüman olduğum için çok mutluyum. Şu an çok duyguluyum. İnşallah bir yıl sonra düğün yapacağız. Şimdi nişanlıyız. Müslüman olmadan önce beyaz elbise aldım. Çünkü ben bugün kendimizi yeniden doğmuş gibi hissediyorum” dedi.

“Hayatım boyunca hep içimde bir şeyler eksikti”
Anne Sandrine, yeni adıyla Sevgi, hayatı boyunca Müslümanlığa ve Türkiye’ye ayrı bir hayranlığının olduğunu ifade ederek, “Hayatım boyunca hep içimde bir şeyler eksikti. Bugün sanki o boşluk doldu. Çok huzurluyum. Kızıma her zaman evleneceğin insan mutlaka hem Türk hem de Müslüman olsun diyordum. Damadımın Müslüman olmasıyla Türklere olan hayranlığım daha da arttı. Türk gelenek ve görenekleri beni her zaman çok etkiledi. Bunu Fatma hanım ve Hamza beyden daha yakın gördük. Çok mutluyum, duyguluyum. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeniden doğmuş gibi oldular”
Diyanet işlerinin kendilerine verdiği yetkiyle Fransız anne ve kızının Müslümanlığa ilk adımı atmalarında yardımcı olan İmam Bilal Ekinci, zaman zaman duygusal anları yaşayarak yaptığı konuşmada, “Yeni Sinan Camimizde sizlerin de vesilesiyle bizim için bugün ayrı bir bayram oldu. Müslüman olan kardeşlerimize ömür boyu Cenabı Allah’tan huzur ve mutluluk diliyorum. Yeniden doğmuş gibi oldular. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur’anı Kerim mealiyle, diyanet yayınlarıyla onlara hediye ettik. Ama onlar en güzel hediyeyi bize verdiler, Müslüman oldular. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bizlere verdiği yetkiyle bizler onların Müslümanlığa ilk adımlarını Kelimei Şahadetle yerine getirdik. Yeni isimlerini de ezanı şerifle kendilerine verdik. Allah kabul eylesin” dedi.

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