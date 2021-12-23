Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 3 ay süren teknik takip sonucunda 16 ayrı masaj salonuna yapılan operasyon ile gözaltına alınan 6’sı kadın 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 ay süren teknik takibin ardından Kuşadası ilçesinde 16 masaj salonuna operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 27 ekip, 95 personelle gerçekleştirilen operasyonda 8’i erkek 6’sı kadın 14 şüpheli, fuhuşa teşvik, yer temini ve aracılık suçlarından gözaltına alındı. Takibe alınan adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve özel bölmede yetiştirilmiş Hint keneviri ele geçirildi.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kuşadası adliyesine sevk edildi.

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