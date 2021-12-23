Aydın Tabip Odası'ndan, Otizm Yaşam Merkezi'ne ziyaret

Aydın Tabip Odası, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından otizmli bireylerin eğitimi için hayata geçirilen Otizm Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.



Yedi Eylül Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle açılışı yapılan Otizm Yaşam Merkezi ilk misafirlerini ağırladı. Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, Aydın Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hümeyra Durdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Didem Tapan ve Dr. Işık Doğan’a, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay ve Otizm Yaşam Merkezi Müdürü Mehmet Çoban eşlik etti.



Bölgenin en kapsamlı otizm merkezini Efeler’e kazandıran Başkan Atay’a teşekkürlerini ileten Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, “Otizm ülkemizde hatta tüm dünyada ne yazık ki her geçen gün artıyor. Başkanımız Mehmet Fatih Atay bu konuda çok duyarlı bir hizmete imza atmış, otizmli bireylerin gelişimi ve sosyal hayata dahil olabilmeleri için çok kapsamlı bir merkez oluşturmuştur. Otizm Yaşam Merkezi’nin diğer tüm belediyelere örnek olmasını ve bu merkezlerin artmasını diliyorum. Başta Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay olmak üzere merkezde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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