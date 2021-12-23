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Başkan Çondur: “Bölgemiz beyaz altını uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak”

İHA

Başkan Çondur: “Bölgemiz beyaz altını uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak”

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ‘Aydın ve İzmir ili Pamuk Üreticilerine Yönelik Lisanslı Depo Güdümlü Projesi’nin önemine dikkat çekerek “Bölgemiz beyaz altını uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA’nın 2021 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında destek almaya hak kazanan ve Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından yürütülecek olan Aydın ve İzmir ilinde bulunan pamuk üreticilerine yönelik lisanslı depo güdümlü projesinin imza töreni gerçekleşti. Büyük Menderes Lisanslı Depoculuk A.Ş. projesi ile Aydın ili ve Ege Bölgesi ekonomisinin canlanacağını, pamuk üretimi başta olmak üzere tarım ürünleri ticaretinin gelişeceğini, ürünlerin emniyetli ve uygun koşullarda depolanacağını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Borsamız, Söke Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığında Güney Ege Kalkınma Ajansı ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Büyük Menderes Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından yürütülecek olan projemizin faaliyete geçmesi için büyük bir özveri ile titiz bir çalışma sarf ettik. Bu çalışmalarımızın ilk adımı olan protokol imza törenimizi İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger ve Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’un teşrifleri ile Söke Ticaret Borsası’nda gerçekleştirdik. Bu proje ile bölgemiz beyaz altını olan pamuğun uygun koşullarda depolanmasını sağlayacak olup pamuk üreticilerinin ise ürünlerini değerinde satabilmesine olanak sağlayacaktır. Toplam yatırım bedeli 30 milyon TL olan güdümlü projemizin 2022 yılı içerisinde temeli atılacaktır. Projemizin bir sene içerisinde tamamlanmasını ve önümüzdeki sezona hazır bir şekilde faaliyete geçmesi hedeflemekteyiz. Bu süreçte bizlere destek olan İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger’e, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’a ve vekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Projemizin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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