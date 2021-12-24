Muhasebe Mesleği ve İstihdam Olanakları semineri düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Muhasebe Mesleği ve İstihdam Olanakları’ konulu seminer, gerçekleşti.

Seminerde konuşmacı olarak Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Rıza Yörüyen, Mali Müşavir Jülide Vardar Bekem ve Mali Müşavir aynı zamanda Yenipazar MYO eski müdürü Adem Çataloğlu yer aldı.

Türkiye’de muhasebecilik mesleğinin gelişimi ve asgari gerekliliklerini anlatarak donanımlı olmanın önemine dikkat çeken konuşmacılar, meslekle ilgili öngörülerini de öğrencilerle paylaştılar.

Seminerin soruyanıt bölümünde öğrencilerin özellikle staj ve istahdam olanakları ile ilgili sorularını yanıtlayan konuşmacılardan Adem Çataloğlu, Yenipazar Meslek Yüksekokulu’nda uzun yıllar görev yapmış birisi olarak öğrencilerimizin gerek staj yapabilecek yerler bulmaları gerekse istihdam edilebilmeleri konusunda onlara her zaman yardımcı olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

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