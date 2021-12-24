Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından, Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda ‘Öğrenci Değişim Programları ve Yurt Dışı Bursları’ tanıtım toplantısı düzenlendi.

Etkinliğe; Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları koordinatörleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Erasmus, Mevlana, Farabi değişim programları ve dış paydaşların sorumluluğunda olan MEB, YÖK, Fulbright gibi yurtdışı bursları hakkındaki farkındalık ve bilgi seviyesini artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinlik, sorucevap bölümü ile sona erdi.

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