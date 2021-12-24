Kuşadası Belediyesi'nden eğitime destek

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, İkiçeşmelik Ortaokulu’nu ziyaret etti. Güvercin Masa Gezici ekibinin de eşlik ettiği ziyarette okul müdürü Şükran İnce ile bir araya gelen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Kuşadası’ndaki eğitim kurumları bizler için büyük önem taşıyor. Yetki ve imkanlarımız dahilinde okullarımızın ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapacağız” dedi.



Eğitime verdiği destekle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi’nde yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının yanı sıra kent genelindeki okulları da düzenli olarak ziyaret ederek idareciler ve öğretmenlerle bir araya geliyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, İkiçeşmelik Ortaokulu Müdürü Şükran İnce ile görüştü. Müdür Şükran İnce’den okulun ihtiyaçları hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, ardından sınıf ve laboratuvarları dolaştı. Kentte yaşanan sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için çalışan Güvercin Masa’nın gezici ekibi ise öğretmenlerden aldığı talepleri anında ilgili birimlere iletti.



Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Kuşadası’ndaki eğitim kurumları bizler için büyük önem taşıyor. İkiçeşmelik Ortaokulu’ndaki eksiklerin giderilmesi ve öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız. Kentimizdeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan idareciler ile bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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