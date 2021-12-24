Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu sahneye merhaba dedi

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu 20212022 Yılı Minikler Tiyatro Kursu, 32 tiyatro gönüllüsüyle faaliyetlerine başladı.



Her yıl Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerle bir araya gelen Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu Kursu çalışmalarına başladı. 20212022 Yılı Minikler Tiyatro Kursu’nun büyük bir coşkuyla açıldığını ifade eden Yönetmen Mukaddes Yüksel, “Kursumuzu yeniden coşkuyla ve özlemle açtık. 1115 yaş arası 13 öğrenci, 79 yaş arası öğrenciler olmak üzere 32 tiyatro gönüllüsüyle sahneye merhaba dedik. Kovid19 nedeniyle sayımızı sınırlı tutmak zorunda kaldık. Hem işaret dili, hem tiyatro sertifikasına sahip hem de büyükler tiyatro oyuncusu Nurşen öğretmenimizin sevgi ve özveriyle öğrencilerimize sarılması velilerimizde de mutluluk uyandırdı. Değerli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’ı, Nurşen öğretmenimizi, velilerimizi ve öğrencilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.



Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Tiyatro eğitmeni Nurşen Osanç, Hocamız Mukaddes Yüksel’in gölgesi altında burada miniklerimize tiyatro eğitimi vermeye gayret ediyoruz. Ben yaklaşık 3 yıldır minikler grubu ile birlikteyim. Burada hep birlikte günlerimiz çok dolu dolu geçiyor. Velilerimiz ile de sık sık bir araya geliyoruz. Onlar da kursumuzdan çok memnun. Bu sayede miniklerimin yarınlara daha güzel hazırlandıklarını, ayakları yere daha sağlam bastığını görüyorum. Ayrı ayrı her birini çok seviyorum” sözlerini kaydetti.

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