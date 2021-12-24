Aydın’da sahte içki 8 can aldı

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde sahte içki operasyonları artarken Aydın'da da son 6 ayda 8 kişi sahte alkolden dolayı hayatını kaybetti. En fazla ölüm Nazilli’de meydana geldi.



Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da sahte alkolle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yeni yıl öncesinde il genelinde sahte içki operasyonları da hız kazanırken, özellikle internet üzerinden ve piyasadan kaçak olarak temin edilen sahte alkoller vatandaşların hayatına da mal oluyor. Yetkililerin uyarılarına rağmen sahte alkol tüketen vatandaşlar, çeşitli rahatsızlıklarla hastanelere kaldırılıyor ve sahte alkolün vücuda verdiği zararla ağırlaşan hastaların bazıları hayatlarını kaybediyor. Aydın’da da son 6 ayda sahte alkol tüketiminden dolayı 6’sı Nazilli, 1’i Efeler, 1’i Söke olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşan yeni yıl öncesinde vatandaşları sahte alkol tüketilmemesi ve dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan yetkililer ise sahte alkol imal ettiğini tespit ettikleri şahısları da 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar etmelerini istedi.

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