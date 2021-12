Genç yüzücü Eymen’in hedefi Türkiye Şampiyonu olmak Genç sporcu Eymen, Aydın’a başarıyla döndü

Yüzme sevgisini profesyonelleştiren 12 yaşındaki Eymen Bayındır, Türkiye Finalleri’nde elde ettiği başarı ile Aydın’ın gururu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret eden genç sporcu hedefinin Türkiye Şampiyonu olmak olduğunu belirtti.



Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Edirne'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarında Aydın’ı temsil eden Eymen Bayındır (12), finallerden başarıyla döndü. Serbest, sırt üstü, kurbağalama, kelebek, karışık, serbest bayrak yarışı ve karışık bayrak yarışı olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda mücadele eden Eymen aldığı dereceler ile bronz madalya kazandı. 1 saniye farkla gümüş madalyayı kaçıran genç Eymen, “Gümüş madalyayı 1 saniye farkla kaçırmak motivasyonumu biraz bozsa da hedefim Türkiye Şampiyonu olmak” dedi.



Yüzmeye ailesinin ısrarlarıyla başlayan daha sonra yüzmeyi severek profesyonelleştirmek istediğini ifade eden 12 yaşındaki başarılı sporcu Eymen; “Yüzmeye ilk başlarda anne ve babamın ısrarıyla başladım. Takip ettiğim bazı sporcular vardı ve annemler de yüzmeye başla, sen de onlar gibi olabilirsin dedi. Aslında küçükken suyu hiç sevmezdim, denize de çok fazla girmezdim. Fakat yüzmeye başlayınca denize olan ilgim de arttı. Daha sonra yüzme sporuna başlayarak yüzme sevgimi profesyonelleştirmek istedim. Sürekli antrenman yaptım. Bu yıl pandemiden dolayı antrenmanlarımda biraz aksaklıklar oldu ama sıkı bir şekilde hocam ile birlikte çalıştık” dedi.



“Hedefim Türkiye şampiyonu olmak”

Yüzmedeki A barajını geçerek Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazanan ve finallarden de başarıyla dönen Eymen, her gün antrenman yaparak finallere hazırlandığını belirterek “Diğer takım arkadaşlarımla birlikte yarışmaya günde sabah 6, akşam 6 olacak şekilde 2 defa antrenman yaparak hazırladım. Öncelikle uzun mesafede dayanıklılığımızı artırmaya yönelik çalıştık. Diyet yaparak yediklerime de dikkat ettim” dedi.



Müsabakalarda 1 saniye farkla gümüş madalyayı kaçırdığını ifade eden genç sporcu, “Yarışmada çok fazla heyecanlandım. Normal yarışmalarda çok fazla heyecanlanmam aslında ama bu tarz büyük yarışmalarda çok fazla heyecan yapıyorum. Bu yüzden gümüş madalyayı 1 saniye ile kaçırdım. Bu biraz moralimi bozdu ama yine de pes etmeden devam edeceğim. İlk hedefim Türkiye şampiyonu olmak” dedi.



“Büyük başarılar elde edeceğiz”

Genç sporcunun, Aydın’da barajı geçerek finallere katılan tek erkek sporcu olduğunu ifade eden Eymen’in antrenörü Yeşim Uyar ise “Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa antrenman yaptık ve aynı zamanda kara antrenmanlarımız da oldu. Bu yarışma 1112 yaş gelişim projesi olarak geçiyor. A barajını geçen sporcular Türkiye Finalleri’ne gitmeye hak kazanıyor. Biz de Aydın’da bu barajı geçen tek erkek sporcu olarak Türkiye Finalleri’ne gitmeye hak kazandık. Finalde de A1 barajını geçerek bronz madalya aldık ama 1 saniye farkla gümüş madalyayı kaçırdık. İnşallah önümüzdeki günlerde gümüş ve altın madalya alacağız. Bu daha başlangıç ve ilerleyen senelerde daha büyük başarılar elde edeceğiz” dedi.



Aydın’da yüzme sporuna olan ilginin arttığına ve Aydın’ın ileriki yıllarda başarılı iller arasında yer alacağına dikkat çeken Antrenör Uyar; “Aydın’da yüzmeye talep çok. Şuan için tek olimpik yüzme havuzu Nazilli’de ve il genelinden gelen sporcu adaylarımız da çok oluyor. Talep o kadar çok ki bizler artık listeler halinde sıraya sokmak durumda kalıyoruz. Geri dönüşler çok olumlu. Aydın’ın yüzme sporunda önümüzdeki günlerde daha da adını duyuracağına eminiz” dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’na da desteklerinden dolayı teşekkür eden Uyar; “Bizim için önemli olan tesisi istediğimiz zaman kullanabilmek. Malzemelerimizi de sağ olsun Cenap müdürümüz eksik etmiyor. Tesisimizi de her zaman her saate kadar kullanabiliyoruz. Gece 11 de, sabah 6 da geldik. Bizim için önemli olan bu ve sağolsun il ve ilçe müdürlerimizin bir telefon kadar uzağımızda olduğunu biliyoruz” dedi.



“Genç sporcumuzu tebrik ederim”

Aydın’a başarı ile dönen genç Eymen’i tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “1719 Aralık 2021 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakalarında ilimizi temsil eden sporcumuz Eymen Bayındır, yarıştığı seriler sonucunda bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu ve antrenörümüz Yeşim Uyar'ı kutluyorum. Aydın’da yüzme sporunun gelişmesi adına da çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımızın Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında gönderilen 2 adet portatif havuzu Adnan Menderes Stadyumu Yerteşkesi ve Didim Spor Kompleksine yerleştirdik. Nazilli ilçemizde bulunan kapalı yarı olimpik yüzme havuzu da dahil olmak üzere bulunduğumuz yıl içerisinde 3 yüzme havuzunda 6 yaş ve üzeri tüm bireylere yüzme eğitimi verdik” dedi.



“Bakanlığın kotasının üstüne çıktık”

Aydın’da 2021 yılı içerisinde Bakanlık tarafından belirlenen 10 bin yüzücü kotasının da üstüne çıktıklarını sözlerine ekleyen Müdür Fillikçioğlu; “İlimize proje kapsamında Bakanlığımızca verilen kotanın alt sınırı 10 bin olmasına karşın ilimizde 6 bin 660 kadın ve 8 bin 314 erkek olmak üzere toplam 14 bin 974 kişiye yüzme eğitimi verilmiştir. Özellikle biz göreve geldikten sonra Nazilli’deki havuzumuz da ne eksikse hepsini tamamlamaya çalıştık ve eksiklikleri gideriyoruz. Yüzme ile ilgili Aydın’da sporcularımızın da çabasıyla daha iyi derecelere ulaşacağız. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak her branş bizim için aynı, hepsine dokunmaya çalışıyoruz” dedi.

