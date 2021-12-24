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Aydın'ın da bulunduğu 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 317 kişi gözaltına alındı

İHA

Aydın'ın da bulunduğu 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 317 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik aralarında Aydın'ında bulunduğu 27 ilde düzenlenen 'Tırpan' adlı operasyonda 317 örgüt üyesi gözaltına alınırken, çok sayıda silah, kesici ve delici alet, uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 24 Aralık'ta 13 organize suç örgütü ve 28 suç grubunda faaliyet gösteren 389 şahsa yönelik 'Tırpan' adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde düzenlenen operasyonda 317 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 303 adet tabanca, 4 adet uzun namlulu silah (2 adet Kalaşnikof, 2 adet G1), 34 adet tüfek, 5 bin 432 adet fişek, 5 adet bıçak, 2 adet muşta, 1 adet pala, 1 adet samuray kılıcı, çok sayıda silah parçası, 271 adet sentetik hap, bin 660 adet extasy, 12 bin adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 kilo 300 gram esrar, 3 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram eroin, 306 bin TL, bin 200 dolar, bin 100 euro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Şüphelilerin mağdurlara yüksek faizlerle tefe usulüyle borç para verdikleri, borcunu ödeyemeyen şahısları şiddet ve tehditle baskı altına aldıkları öğrenildi. Zanlıların mağdurların tehdit ve darp edilerek silahla yağmalanması neticesinde araçlarının ele geçirildiği, bu araçların parçalanarak satıldığı, silah ticareti yaparak suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, üçüncü şahıslar arasında meydana gelen anlaşmazlıkları örgütün korkutucu gücünü kullanarak çözdükleri ve bunun neticesinde komisyon adı altında para talep ettikleri belirtildi.

Şahısların turizm bölgesindeki eğlence mekanlarına ortak olmak bahanesiyle çökmeye çalıştıkları ve silah zoruyla senet imzalatmak gibi yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları, alkollü eğlence mekânlarından sözde güvenliklerini sağlama amaçlı haraç istedikleri, haraç vermek istemeyen iş yeri sahiplerine karşı cebir tehdit ve silah kullanmak suretiyle iş yerlerini ele geçirdikleri aktarıldı. Zanlıların çeksenet tahsilatı, illegal kumarhane işletmeciliği yaparak suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları da tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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