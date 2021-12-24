Aydın Barosu, Başkan Çerçioğlu ile bir araya geldi

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Aydın Barosu'nun yeni seçilen başkanı Anıl Yetişkin ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



Avukat Yetişkin ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise savunma makamının hukukun temel taşlarından birisi olduğunun altını çizip yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

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