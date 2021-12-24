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Germencik'te, 'Susuzluk Bizi Yönetmeden, Biz Suyu Yönetelim' paneli

DHA

Germencik'te, 'Susuzluk Bizi Yönetmeden, Biz Suyu Yönetelim' paneli


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde ekim ayında meydana gelen ve vatandaşları tedirgin eden yarıklar nedeniyle 'Susuzluk Bizi Yönetmeden, Biz Suyu Yönetelim' paneli düzenlendi. Panelde konuşan Prof. Dr. Erdin Bozkurt "Günümüze kadar bölgede 116 bin deprem meydana geldi. Şu anda yüzeyde gördüğünüz temel yarıkların nedeni de aşağıda gerçekleşen bir takım olaylardır" dedi. 
Germencik'te ekim ayında yağan yağmurlardan sonra arazilerde çok sayıda yarık meydana geldi. Yarıkların nedeni kurulan ekip tarafından yapılan çalışma sonrasında su çekilmesinden kaynaklı kuraklık olduğu belirlendi. Germencik Belediyesi, Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte 'Susuzluk Bizi Yönetmeden, Biz Suyu Yönetelim' panelini Belediye Konferans Salonu'nda düzenledi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in ev sahipliğinde yapılan panele, Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan, Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, Aydın Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Prof. Dr. Mustafa Sürmen, Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Doç. Dr. Ali Bülbül, jeoloji yüksek mühendisi Alim Murathan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
'ÇEŞMEDEN AKAN BİR DAMLA SUYUN TASARRUFUNU SAĞLAMAK'
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Biz bir ilçenin sadece parkı, bahçesi ve kaldırımından sorumlu değiliz. Bu bölgenin ekonomisi, huzuru, refahı, sağlığı gibi konularla birlikte bütünlüğünden sorumluyuz. Dünyada herkesin kabullendiği  iklim değişikliği ile beraber yıllardan beri Afrika'nın kuraklığı, Ortadoğu'nun geldiği durum konuşulurken Türkiye'de artık bu işten fazlasıyla nasibini almaya başladı. Halkımızı bir nebze olsun bilinçlendirelim, farkındalık yaratalım istedik. Bir çeşmeden israf edilen suyun tasarrufunu sağlayabilirsek ne mutlu bize" dedi.
'1 MİLYONA YAKIN KAÇAK KUYU VAR'
Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan da "İklim değişikliği ve kuraklık konusunda önemli bir farkındalık paneli düzenledik. Etkiler nedeniyle kirlettiğimiz dünyanın bugün bazı sorunlarıyla da karşı karşıyayız. Bugün bütün dünyayı etkisi altına alan küresel iklim değişikliği olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun derin etkilerini ülkemizde ve bu bölgede ağır hissettiğimizi biliyoruz. Son 50 yılda 70'in üzerinde gölümüz kurutularak tüketildi. Yine bugün 410 binin üzerine DSİ tarafından verilen ruhsatlı kuyunun yanında araştırmalara göre 500 bin ile 1 milyona varan kaçak kuyular vasıtasıyla tüketilen yeraltı sularımız nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde artık afet boyutuna varmış etkilerle karşı karşıyayız. Bu yıl Germencik başta olmak üzere Büyük Menderes Havzası gibi Türkiye'nin en önemli ovalarından suyu bol olan bölgede önemli yer altı suları çekiminden kaynaklı olarak yüzey deformasyonların oluştuğunu biliyoruz. Bazı bölgelerimizde de bu yerleşim yerlerine sirayet etmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.
'NEDENİ YER ALTI SULARININ AŞIRI KULLANILMASI'
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt ise "Günümüze kadar bölgede 116 bin deprem meydana geldi. Bu depremler bundan sonra da devam edecek. Büyük Menderes Havzası büyük depremler sayesinde oluştu.  Şu anda yüzeyde gördüğünüz temel yarıkların nedeni de aşağıda gerçekleşen birtakım olaylardır. Germencik'te yaşayan yer yarıklarının benzeri dünyada çok yaygın olarak gerçekleşiyor. Bu yarıklar deprem faylarının olduğu aktif bölgelerde ve çok yoğun yer altı su kullanımının olduğu alanlarda olur. Faylardaki hareketlilik ve su çekilmesine bağlı olduğu arazi çökmesi oluşuyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN
2021-12-24 18:55:31

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