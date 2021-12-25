İtfaiyenin hızlı müdahalesi faciayı önledi

Aydın’ın Çine ilçesinde tomruk yüklü tırda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay, Çine’nin Akçaova Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AydınMuğla Karayolu üzerinde seyir halinde olan 43 ABA 148 plakalı tırdan, henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracını sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tomruk yüklü tırdaki yangına müdahale ederek yaşanması muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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