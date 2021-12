Kuşadası'nda hasta kedilere özel tedavi ünitesi

Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden protokolle devraldığı Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde hasta ve sahipsiz kedilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda tedavi edilebilmesi için kolları sıvadı. Bu kapsamda merkezde 110 metrekare büyüklüğünde bir ‘kedi tedavi ünitesinin’ yapımına başlandı.



Hayvan dostu politikalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yıl boyunca 2 bin sahipsiz kedi ile köpeğin bakım ve sorumluluğunu üstleniyor. 2021 yılında 356 kedi ve köpeği sahiplendirerek sıcak yuvaya kavuşturan merkez, sunduğu kısırlaştırma ve tedavi hizmetiyle de önemli bir görevi yerine getiriyor. 4 uzman veteriner ile 5 veteriner teknisyenin görev yaptığı merkezde, hayvanların barındığı alanların yenilenmesinin ardından şimdi de kedi tedavi ünitesinin yapımına başlandı.



Hayvanseverlerin de katkısıyla yapılan 110 metrekarelik tesiste aynı anda bakıma muhtaç ve hasta 150 kedi tedavi edilebilecek. Tamamen kedilere özel olacak merkezde can dostların tedavileri, hastalıkları ve fiziksel durumlarına göre veterinerler tarafından ‘bulaşıcı hastalıklar ve ağır enfeksiyonlar’, ‘travma’, ‘ortopedik rahatsızlıklar’ ve ‘yeni doğan’ olmak üzere 4 ayrı bölümde yapılacak. Zemini, kış aylarında can dostların soğuktan etkilenmemesi için özel bir malzemeyle kaplanacak olan tedavi ünitesinin duvarları da çeşitli kedi figürleriyle süslenerek modern ve estetik bir görünümde olması sağlanacak.



Kedi tedavi ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte daha çok hasta ve sahipsiz sokak kedisine yardım etme imkanı bulacaklarını belirten Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Veteriner Hekim Sami Pat, “Şu an barınağımızdaki personelimizle tam kapasite çalışıyoruz. Kedi tedavi ünitesinin hizmete girmesinden sonra tedavi ettiğimiz hasta ve sahipsiz kediler daha hızlı iyileşecekler” dedi.



Hayvan sever Hüsniye Erbay ise “Ben düzenli olarak Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyarete geliyorum. Burada can dostlarımıza çok iyi bakıyorlar. Kuşadası Belediyesi’nin hasta ve bakıma muhtaç kediler için böyle bir ünite yapması bizi çok sevindirdi. Köpeklerin tedavisi için de ayrı bir tesis yaparlarsa çok sevinirim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.