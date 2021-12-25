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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da arıcıların ihtiyaçları bu protokol ile daha kolay karşılanacak

İHA

Aydın'da arıcıların ihtiyaçları bu protokol ile daha kolay karşılanacak

Aydın Arıcılar Birliği, birlik üyelerinin tarımsal finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir banka ile iş birliği protokolü imzaladı.
Bankanın Aydın Şube Müdürü Veysel Çelik ve Aydın Arıcılar Birliği Ayhan Özdemir tarafından imzalanan protokol kapsamında oda üyeleri tarımsal ihtiyaçlarına yönelik kullanacakları kredilerde 4 baz puan faiz indirimi avantajı ile imzalandı. İş birliği protokolü çerçevesinde birlik üyelerine aynı zamanda İmece Kart, TARSİM Sigortası gibi muhtelif ürünlerden de uygun koşullarda faydalanma imkanı sunulduğu belirtidli.
Bankanın Aydın Şube Müdürü Veysel Çelik, tarım bankacılığı çalışmaları kapsamında üreticilerin ihtiyaçlarını sağlıklı ve doğru bir şekilde karşılamak için tarım kurum ve kuruluşları ile iş ortaklıkları geliştirilmesini çok önemsediklerini ve Aydın Arıcılar Birliği ile imzaladıkları protokolden dolayı memnun olduklarını ifade etti. Bankanı Tarım Doğrudan Satış Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Murat Ünver ise tarım bankacılığında üreticinin her zaman yanında olduklarını ve sektörün önemli aktörlerinden biri olarak özellikle dijital bankacılık kanallarında da ürün geliştirerek çiftçilerin şubelere gitmeden mobil cep telefonlarından kredi kullanımı gerçekleştirebildiklerini belirtti.
Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, imzaladıkları bu protokolün tüm üyelere faydalı olmasını dileyerek işbirliklerinin artarak devam etmesini temenni etti. Birlik Başkanı Ayhan Özdemir, "Son yılların en kurak mevsimi ile birlikte yangınlarla ciddi sıkıntı yaşayan arıcılarımıza destek sağlamak için Birlik olarak çeşitli projeler üretiyoruz. Bu kapsamda özel bankalarla da en uygun krediyi arıcılarımıza sunmaya çalışıyoruz. Bugünkü protokol ile de arıcımıza önemli katkı sağlayacağını inandığımız bir anlaşmaya imza attık. Arıcılarımıza hayırlı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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