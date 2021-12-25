14 yıl hapis cezası bulunan zanlı Didim’de yakalandı

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kasten adama öldürme suçundan aranan ve hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan zanlı Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim Çamlık Mahallesinde devriye gezen Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada Hatay İskenderun ilamat ve İnfaz Bürosunca kasten öldürme suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Hüseyin Y. (36) adlı zanlıyı yakaladı. Zanlının daha öncede sabıkası olduğu öğrenilirken ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.