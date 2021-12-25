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Kuşadası'nda göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti 4 saat süren çalışmaların ardından işçinin cansız bedenine ulaşıldı

İHA

Kuşadası'nda göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti 4 saat süren çalışmaların ardından işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen göçükte yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede işçiler çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Ferhat Doğan (25) isimli işçi toprak altında kalırken, diğer işçiler kendi imkanları ile kurtulmayı başardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkarabilmek için çalışma başlattı. Kuşadası Belediyesi'nin de kepçelerle destek verdiği yaklaşık 4 saat süren hummalı çalışmanın ardından işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölüm haberini alan Doğan'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, işçinin cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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