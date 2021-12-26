Nazilli Belediyespor - Şanlıurfaspor: 1-0

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - STAT: İlçe

HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Şenol Bektaş (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) Mehmet Ersavaş (xxx) (Dk. 83 Mete), Ebu Sıddık (xx), Emre (xxx), Onur (xxx), Koray (xxx), Mert Er (xxx), Hasan (xx) (Dk. 71 Kaan xx), Mert Çapar (xxx), Muhammet Ali (xxxx), Aytaç (xx) (Dk. 61 Bünyamin Cesur xx)

ŞANLIURFASPOR: Murat (x) Kadir Kaan (xx), Mustafa (x), Erkan (x), Caner (x) (Dk. 74 Sinan x), Vedat (x), Samed (xx), Behlül (x) (Dk. 81 Kubilay Eren x), Muhammed Enes (xx), Burak (xx), Muhammed Raşit (x) (Dk. 56 Ferhan xx)

GOL: Dk. 6 Muhammet Ali (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Onur, Hasan, Mehmet Ersavaş, Mert Er, Zekeriya (Nazilli Bld), Mustafa, Vedat, Samed, Muhammed Enes (Şanlıurfaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Teco Karacabey Belediyespor deplasmanındaki galibiyetle Play-Off hattına dönen Nazilli Belediyespor, ilk devrenin son sınavında iddialı rakiplerinden Şanlıurfaspor'u da mağlup etmeyi başardı: 1-0.

Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 6'ncı dakikada Muhammet Ali attı. Grupta 5 maçtır yenilmeyen, bu periyotta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısını 27 puanla dördüncü sırada tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-12-26 15:20:52



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