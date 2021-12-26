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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli futbolcu Doğan Akı toprağa verildi

İHA

Milli futbolcu Doğan Akı toprağa verildi

85 yaşında İzmir’de hayatını kaybeden Beşiktaş ve Altay gibi birçok kulüpte forma giyen ve başarı dolu 36 yıllık futbol hayatı ile gönüllerde taht kuran milli futbolcu Doğan Akı, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de yaşayan ve Nazillili olan Doğan Akı, 1952 yılında amatör olarak oynadığı Menderes Spor ve Sümer Spor'dan sonra Altay'a ardından Beşiktaş'a transfer oldu. Akı, A Milli Takım oyuncusu olarak birçok maçta Türkiye'yi temsil etti. Nazilli’den çıkan ilk milli takım futbolcusu olan Akı, futbolu bıraktıktan sonra 18 yıl antrenörlük yaptı.

1936 yılında Nazilli’de doğan ve futbol hayatına küçük yaşlarda Menderes Spor’da başlayan, 1952 yılında Sümerspor, 1954’te 19 yaşında İzmir’den milli takıma çağrılan tek futbolcu olarak milli takımla tanıştığı ve 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşadığı Altay, 1959’da yine şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş, bir yılın ardından yeniden Altay’a dönerek sırasıyla İzmirspor ve Karşıyaka’da forma giyen Akı, son kez döndüğü Altay’da 1970 yılında jübile yaparak aktif spor yaşantısını noktaladı. Antrenörlüğe geçiş yapan Akı, profesyonel kulüplerde 18 yıl süren antrenörlük hayatının ardından emekli olarak çok sevdiği kulübü Altay’ın bulunduğu İzmir’de emeklilik hayatını yaşarken 85 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 yıl önce Nazilli’ye gelerek çocukluk arkadaşları ve dostlarıyla hasret gideren Doğan Akı, Sümer Basma Fabrikası içerisinde bulunan Gıdı Gıdı Treni’nin yanında dostlarına çocukluk yıllarındaki futbol hayatını çok özlediğini ifade etmişti. Başarılı futbol hayatı ve mütevazi kişiliği ile anılan Akı, dün İzmir’de hayatını kaybetmesinin ardından bugün memleketi Nazilli’ye getirilen cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Akı, çocukluğunun geçtiği Kurtuluş Mahallesi, Yıldırım Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Eğriboyun aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Doğan Akı'nın çocukları Emre Akı, Aslı Akı ve Gamze Akı, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Ali Gökbaraz, Nazilli Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tınaz, Nazilli Belediyespor kulüp eski başkanı Murat Kaplan, Nazilli Belediyespor’da forma giymiş eski futbolcular katıldı. Yıldırım Camii’ndeki cenaze töreninin ardından bir tören de Nazilli Şehir Stadyumu önünde düzenlendi. Stadyum önündeki törene Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, yöneticiler ve Alem Gençlik Taraftar Grubu katıldı.

Yıldırım Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Akı’nın naaşı Nazilli Şehir Stadı önüne getirildi. Burada oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup Nazilli BelediyesporŞanlıurfaspor maçı sırasında devre arasında Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, yöneticiler ve taraftardan helallik alınarak dua edildi. Akı’nın cenazesi daha sonra Eğriboyun Aile Kabristanlığına defnedildi.

Cenazede konuşan aile yakını Mehmet Tüver, “İzmir Güzelyalı’da beraberdik. Çok yardımlarını gördüm. Aynı zamanda Nazilli’mizin ilk yetiştirdiği milli futbolcuydu. Nazilli gençlerinin önünü açtı. Onun sayesinde birçok sporcu yetişti ve büyük takımlarda oynadılar. İyilik dolu sevgi dolu bir insandı. Hayatında kimseyi üzdüğünü hiç görmedik. Gençlere destek verdi. Nazilli’ye geldiğinde de tavsiyelerde bulunurdu. Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Akı’nın oğlu Emre Akı, “Maalesef babamızı kaybetmiş bulunuyoruz. Türk sporunun değerli isimlerinden biriydi. Nazilli’de spor hayatına başlayıp Altay’da devam ettirdi. Beşiktaş gibi bir takımda ve milli takımda oynadı. Ve ayrıca İzmir ve Nazilli’den milli takıma yükselen ilk sporcu oldu kendisi. Maalesef onu kaybetmiş bulunuyoruz. Türk sporunun, camianın başı sağolsun. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Onu çok özleyeceğiz. Türk Sporunun tekrar başı sağolsun” dedi.

Doğan Akı kimdir?
Doğan Akı, 1936’da Nazilli’de doğdu. Nazilli’nin iki takımı vardı, biri Menderesspor, diğeri Sümerbank fabrikasının takımı Nazilli Sümerspor. Önce siyahbeyaz formalı Menderesspor’da oynadı. 1952 yılında on altı yaşındayken Nazilli Sümerspor’a geçti. İki yıl Nazilli Sümerspor’da oynadı. Sümerspor’da oynarken, Altay’la gerçekleştirilen maçta çok iyi bir futbol sergileyen Akı, Altaylı yöneticilerin dikkatini çekti. Akı, kısa süre sonra İzmir’e davet edildi ve mukavele imzalandı. Akı, böylelikle 1954 yılında Altaylı oldu.
Altay’daki ikinci yılında henüz on dokuz yaşındayken takım kaptanlığına getirildi. 1956’dan 1958 yılına kadar İzmir’den sadece Doğan Akı milli takıma çağrıldı. Altay’la, İzmir Ligi’nde 195657 ve 195758 yıllarında şampiyonluk yaşadı. 1959 yılında Beşiktaş’a transfer oldu. 195960 sezonunda şampiyon oldu. Amerika turnesine çıktı. 196162 sezonunda Altay’a geri döndü. Daha sonra sırasıyla İzmirspor ve Karşıyaka’da oynadı ve tekrar Altay’a döndü. İki sezon daha aktif olarak futbol oynayarak 1970’te jübile yaptı.
Kurslara katılıp teknik direktör olan ve Altay altyapısında çalışırken, sıkıntılı bir dönem sonunda A takım teknik direktörlüğüne getirilen Akı, daha sonra Kocaelispor’a gitti. Akı, sırası ile 1973’te Ordu, 1974’te Malatya, 197576 sezonunda Konya, 1977 sezonunda Balıkesir ve ardından tekrar Altay’a döndü. Akı, futbolculuk kariyerinde olduğu gibi antrenörlük kariyerini de Altay’da sonlandırdı.

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