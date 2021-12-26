Buharkent'te sağlık için yürüdüler

Buharkent Belediyesi tarafından organize edilen Buharkent 23. Geleneksel Doğa Yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşü bu yıl 23. kez düzenlendi. Doğa yürüyüşü, Ericek Mahallesi’nden başlayıp, Buldan Süleymaniye Mahallesi’nde sona ererken yürüyüş sonunda Süleymaniye Mahallesi göl kenarında katılımcılara Buharkent Belediyesi tarafından öğle yemeği verildi. Yaklaşık 8 kilometre olarak planlanan yürüyüş sabah 09.0015.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ücretsiz gerçekleştirilecek olan yürüyüşe 15 yaş ve üzerinde sağlık için yürüyüşe katılım sağlayan tüm Buharkentlilere teşekkür etti.

Geleneksel doğa yürüyüşüne tüm vatandaşları davet eden Başkan Erol; “Geleneksel Doğa Yürüyüşümüzü değerli vatandaşlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Doğanın dansına şahitlik etmenin huzuru ve mutluluğu içinde birbirinden değerli vatandaşlarımızla birlikte hem yürüyüş yaptık hem de karlı dağ yollarına manevi iklimin bizlere sunduğu anılara şahit olduk. Rahmetin ve bereketin toprakla buluştuğu bu güzel karlı yollarda, etkinliğe katılım sağlayan değerli vatandaşlarıma teşekkür ediyor, bir daha ki etkinliğimizde tekrar görüşmek ümidiyle” dedi.

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