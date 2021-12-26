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Aydın’da 184 deve kıran kırana güreşti Panayır havasında geçen güreşe katılım yoğun oldu Başkan Çerçioğlu: “Kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz”

İHA

Aydın’da 184 deve kıran kırana güreşti Panayır havasında geçen güreşe katılım yoğun oldu Başkan Çerçioğlu: “Kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz”

Aydın’da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri, pandemi nedeniyle 1 yıl aranın ardından tekrar başladı. Ege ve Akdeniz'deki güreşlerin 'deve güreşlerinin Kırkpınarı' olarak nitelendirilen deve güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu güreşler panayır havasında geçerken, 184 deve kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.
Özellikle Ege Bölgesi’nin önemli kültür etkinliklerinden olan deve güreşlerinin önemli ayağı olan Dünya Kupası güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Ilıcabaşı Ayter Arenası’nda gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen 184 deve kıran kırana mücadele etti. Sabah saatlerinde daylak güreşleri ile başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, panayır havasında gerçekleşen güreşlere vatandaşlar ve devecilerin ilgisi yoğun oldu. Gerek Aydın’da yetiştirilen gerekse İran’dan getirilen develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.

“Panayır havasında geçiyor”
Protokol üyeleri ile birlikte deve güreşi alanında dolaşarak vatandaşları selamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, güreşseverlere kırmızı karanfil verdi. Vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, güreşlerin panayır havasında geçtiğini belirterek, “Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz. Bu sene Dünya Kupası olarak ikincisini düzenledik. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kalabalık var, bir panayır havasında geçiyor. Zaten amacımız da buydu. Herkes çoluğuyla çocuğuyla, ailesiyle geldi. Artı bu ekonomik şartlarda Aydın esnafımız düzenlediğimiz bu güreşten çok memnun oldu. Aydın’a dışarıdan gelen misafirlerimizin sayesinde otellerde yer kalmadı. Restoranlarımız doluydu. Bakkal, market herkes 2 gündür muhteşem bir iş yaptı. Biz de tabi ki bundan çok memnunuz. Burada tüm belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ile beraberiz. Bu kültürümüzü de yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm katılımcılara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Hafta sonu tatilini güreşe gelerek değerlendiren vatandaşlar hem kıran kırana geçen güreşleri izledi hem de ailesi ile birlikte piknik yaptı. Güreşlerin Aydın’ın bir kültürü olduğunu ifade eden güreşseverlerden Hüseyin Halat, “Aydın başta olmak üzere Ege’de deve güreşlerimiz olur. Biz de her sene Aydın'ımızda olan geleneksel deve güreşini izlemeye geldik” dedi.

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