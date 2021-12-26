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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NGC yönetimi görev dağılımı yaptı

İHA

NGC yönetimi görev dağılımı yaptı

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti, seçim sonrası ilk yönetim toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.
Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ne seçilen yönetim kurulu üyeleri, Ümit Özmen başkanlığında toplandı. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni hizmet binasında yapılan toplantında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ümit Özmen seçilirken, Başkan Vekilliğine Timuçin Kılıç, Başkan Yardımcılıklarına Ali Soydemir ve Eray Gökçe, Genel Sekreterliğe Mustafa Çelik, Mali Sekreterliğe Ayşe Aktaş ve Yönetim Kurulu üyeliğine Kemal Altan seçildi.
Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı
Yeni yönetimin ve görev dağılımının hayırlı olmasını dileyen Başkan Ümit Özmen, "Güzel bir ortamda hem seçim süreci geçirdik hem de cemiyet binamızı açtık. İlk toplantımızı da yeni hizmet binamızda gerçekleştirerek görev dağılımını yaptık. Görev dağılımı sadece protokol olarak yapmamız gereken bir iş, çünkü bizim birlik ve beraberlik sloganıyla çıktığımızda bu yolda hiçbirimizin diğerinden farklı bir görevi yoktur. Önemli olan inandığımız hedefe doğru ulaşmak, cemiyetimizi daha ileri seviyeye beraber taşımaktır. Cemiyet binamızın eksiklerini kısa sürede tamamlayarak, tüm üyelerimize istediğimiz hizmeti vereceğimiz bir ortamı oluşturacağız. Tekrar hem genel kurulumuz hem de görev dağılımımız hayırlı olsun. Yönetim kurulu üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Allah utandırmasın" dedi.

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