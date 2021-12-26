Eski milli futbolcu Doğan Akı memleketi Nazilli'de toprağa verildi



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - NAZİLLİ'den çıkan ilk milli futbolcu olup dün İzmir'de 85 yaşında hayatını kaybeden Doğan Akı, memleketinde toprağa verildi.

Eski milli futbolcu için Kurtuluş Mahallesi Yıldırım Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına çocukları, Nazilli Belediye Başkan Vekili Mustafa Tınaz, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Gökbaraz, Nazilli Belediyespor'un eski yöneticeleri, Nazilli'de forma giymiş eski futbolcular, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Akı için cenaze namazının ardından Nazilli İlçe Stadı'nın önünde de düzenlendi.

Stadyum önündeki törene Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Stadyumdaki törenin ardından dualar eşliğinde Eğriboyun Mezarlığı'na götürülen Doğan Akı'nın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Nazilli'de 1952 yılında amatör olarak oynadığı Sümerspor'dan Altay'a transfer olan, ardından Beşiktaş, İzmirspor ve Karşıyaka'da forma giyen Doğan Akı, 18 yıl çeşitli kulüplerde oynayıp, 18 yıl da antrenörlük yapmıştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Nazilli Yıldırım Camisi'nden detay görüntüler

Cenaze namazından detay görüntüler

Cenazeye katılanlardan detay görüntüler.

Cenazenin omuzlar üzerinde götürülmesinden görüntüler

Detay ve genel görüntüler

Doğan Akı'nın cenazesinin Nazilli İlçe Stadı önüne getirilmesi

Doğan Akı için stat önünde dua edilip helallik alınmasıDHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-12-26 16:37:54



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