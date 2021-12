Binlerce yıllık gelenek teknolojiye kafa tutuyor

Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de gelişen teknoloji ile birlikte son model tarım ürünleri ortaya çıksa da binlerce yıldır zeytin silkmede kullanılan sırıklar teknolojiye adeta kafa tutuyor. Fiyatları 25 TL'den başlayıp 150 TL'ye kadar çıkan sırıklar zeytin üreticileri tarafından tercih edilmeye devam ediyor.



Her geçen gün gelişen ve yenilenen teknoloji insanların hayatlarında önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Birçok alanda geliştirilen makineler tarım sektöründe de eski alışkanlıkları unutturup yeni sistemlere geçişi sağlarken Aydın’da zeytin üreticileri binlerce yıllık gelenekleri olan sırıklı hasattan vazgeçmiyor. Firmalar özellikle son yıllarda zeytin hasadına yönelik çeşitli makineler icat edip piyasaya sunarken, Aydın’da sırıklı hasat halen devam ediyor. Türkiye’de zeytin ağacı varlığında önde gelen illerin arasında yer alan Aydın’da sırık üretimi ve satışı halen devam ediyor. Makineli hasadın yanı sıra sırıklara da olan ilginin küçüksenmeyecek kadar fazla olduğunu ifade eden sırık satıcısı Mehmet Sarı çiftçilerin ağacına göre ekipman kullandıklarını kaydetti.



Efeler ilçesinde kurulan en büyük semt pazarının kurulduğu Salı günleri Cuma Mahallesi 203 sokak üzerinde zeytin sırığı satan sayılı üreticilerden biri olan Mehmet Sarı, "Sırıkların geneli İzmir'in Ödemiş ilçesi kırsal Bademli Mahallesi'nde özel olarak üretiliyor. Kalınlığı ve uzunluğuna göre çeşit çeşit sırık mevcut. Eskiye nazaran işlerimiz düşse de sırık kullanan üretici sayısı da oldukça fazla. Zeytin hasat makineleri de Türkiye’de ilk defa 1990’lı yıllarda üretildi. Hem üretim maliyetini düşüren hem de ağaçlara minimum zarar verdiği gerekçesi ile devlet tarafından çırpma makinelerine yüzde 50 hibe destek verilmesine rağmen üreticiler sırıktan vazgeçemiyor"diye konuşarak sırık fiyatlarının kalitesi ve boyutuna göre en düşüğü 25 en yükseği de 150 TL'den alıcı bulunduğu kaydetti.



Aydın’da mutlaka her zeytin üreticisinin evinde sırık bulunduğunu ifade eden zeytin üreticileri, "Yeri geliyor makine ile yeri geliyor eski düzen sırık ile hasatla yapıyoruz. Teknolojiyi de kullanıyoruz eski düzenden de vazgeçmiyoruz. Az miktarda zeytini olanlar da pahalı hasat makinesi almadığı için sırık kullanımı devam ettiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.